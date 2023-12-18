Специалисты установили и модернизировали светофоры в 194 местах Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты ЦОДД разместили и модернизировали светофоры на 194 столичных адресах за 11 месяцев текущего года. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Установка светофоров в местах с интенсивным автомобильным и пешеходным движением – один из эффективных способов снизить количество дорожно-транспортных происшествий", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что на 67 адресах появились новые светофоры, а на 127 – появились дополнительные секции, светодиодные ленты и кнопки для пешеходных переходов. По его словам, до конца 2023 года планируется установить и обновить светофоры еще на более 100 участках.



В столице особое внимание уделяют местам, где в 2022 году происходили ДТП с погибшими и пострадавшими, сказал Ликсутов. В таких местах специалисты установили новые светофоры по 9 адресам, а еще на 40 провели модернизацию, подчеркнул заммэра.



В частности, на пешеходном переходе у дома 31 на улице Яблочкова на северо-востоке столицы в 2022 году произошло 5 ДТП. Теперь здесь установлен светофорный объект. На западе Москвы на перекрестке Ельнинской и Полоцкой улиц установили новый светофор и организовали еще один регулируемый пешеходный переход, заключил Ликсутов.

Ранее в столичном Дептрансе рассказывали, что по 30 адресам на светофорных объектах города разместили светодиодные ленты. Их видно издалека в темное время, поэтому водители заранее реагируют на сигнал светофора и снижают скорость.

По информации Сергея Собянина, в Москве есть уже около 600 адресов, где светофорами управляет искусственный интеллект. С помощью специальных датчиков система оценивает загруженность улиц, прилегающих к перекрестку, и корректирует работу светофоров, рассказывал градоначальник.

Уже 600 перекрестков в Москве передали под управление ИИ