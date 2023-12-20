Публичный формат отчета мэра позволяет москвичам наглядно оценить развитие столицы

Фото: sobyanin.ru

Формат отчета мэра, который впервые прошел в форме публичной телетрансляции, позволяет москвичам наглядно оценить развитие города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Козлова.

Он отметил, что деятельность Сергея Собянина и столичного правительства заслуживает самой высокой оценки. Козлов поделился, что Москва продолжает развиваться и выполнять все социальные обязательства перед горожанами.

Список реализованных программ достаточно большой, подчеркнул депутат.

"Открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жилье и переселяют десятки тысяч семей в новые квартиры; задумывают новые масштабные проекты, например, капремонт школ; строят социальную и спортивную инфраструктуру всех видов", – отметил Козлов.

Вместе с тем он напомнил, что в 2023 году власти открыли свыше 30 центров московского долголетия для пожилых, запустили МЦД-3 и МЦД-4. Депутат заявил о важности того, чтобы избиратели видели эту картину целиком. Новый формат отчета мэра столицы позволяет показать ее как можно шире, указал он.

По словам Козлова, интернет и соцсети сократили дистанцию между гражданами. Посредством интернета рядовые пользователи видят гораздо больше ценности в прямой речи. Депутат отметил, что жители с интересом смотрят трансляции, выступления, а также длинные интервью. Они отслеживают публикации в телеграм-каналах и социальных сетях, считает Козлов.

"Отчет мэра в новом формате, в формате трансляции, доступной к просмотру не только депутатам, но всем москвичам, полностью отвечает этим запросам. Это демонстрация всех изменений в городе, отчет обо всей работе, которую ведет правительство, без сокращений", – сказал он.

Вместе с тем Козлов оценил данные отчета Собянина, указав, что подобный формат помогает затронуть все направления социальной и экономической политики Москвы. Например, развитие медицины в столице невозможно без собственного производства препаратов. Мэр во время своего выступления объяснил все детали этой работы, подчеркнул он.

20 декабря Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом в формате публичной телетрансляции. В ходе своей речи градоначальник сообщил о развитии таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование.

В частности, мэр объявил о строительстве еще трех линий метро и порядка 40 станций, старте реконструкции амбулаторного фонда столицы, модернизации старых школ и многом другом.

Московская городская дума приняла ежегодный доклад Собянина о результатах работы правительства столицы. Соответствующее постановление утвердили во время заседания городского парламента.



МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства