Ученики столичных школ занялись инновационной деятельностью в предпрофессиональных классах

С развитием предпрофессиональных классов в школах все больше московских школьников отдают предпочтение инновационной деятельности. Так, в школе № 1560 ученики 11-го класса по IT-направлению сконструировали своего библио-робота.

А одиннадцатиклассники Петр и Даниил из школы "Свиблово" за полгода создали беспилотник для доставки небольших гуманитарных грузов в труднодоступные районы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.