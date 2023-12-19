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19 декабря, 08:00

Общество

Ученики столичных школ занялись инновационной деятельностью в предпрофессиональных классах

Ученики столичных школ занялись инновационной деятельностью в предпрофессиональных классах

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С развитием предпрофессиональных классов в школах все больше московских школьников отдают предпочтение инновационной деятельности. Так, в школе № 1560 ученики 11-го класса по IT-направлению сконструировали своего библио-робота.

А одиннадцатиклассники Петр и Даниил из школы "Свиблово" за полгода создали беспилотник для доставки небольших гуманитарных грузов в труднодоступные районы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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