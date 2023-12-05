Служба занятости Москвы пригласила москвичей на занятия по планированию профессии

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичная служба занятости населения города пригласила жителей Москвы на занятия по планированию профессии, созданию резюме и продвижению собственного дела. Об этом рассказал первый заместитель директора службы Роман Никитин.

"В декабре мы проведем серию открытых отборов, тренингов и вебинаров по эффективному поиску работы на площадках флагманских центров "Моя работа" и специализированного центра "Моя карьера"", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Часть мероприятий пройдет онлайн. В частности, столичная служба подготовила в декабре отдельную программу для тех, кто ушел с должности наемного работника и решил открыть свое дело, уточнили в сообщении.

Указывается, что открытые сборы в крупную энергетическую компанию пройдут 8 декабря на базе флагманского центра "Моя работа" на улице Куусинена. 13 декабря участники мероприятий смогут попробовать пройти первый этап собеседования в крупнейший банк.

В другом центре "Моя работа", который расположен на улице Шаболовке, 18 декабря состоится тренинг "Бизнес-план за 1 день". 21-го числа для всех желающих будет доступен онлайн-вебинар, где участники смогут разработать стратегию карьерного роста и провести диагностику профессиональных предпочтений, уточнили в службе занятости.

В центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского москвичам 8 декабря будет доступна лекция о подготовке к собеседованию. 14-го числа участники тренинга узнают, как повысить уровень своего ресурсного состояния, а 15 декабря пройдет тренинг о том, как правильно подготовиться к вопросам рекрутера, подчеркнули в службе.



Специальная программа для тех, кто решил открыть свое дело и начать зарабатывать на своем хобби, будет доступна в трех модулях 18, 20 и 22 декабря. 22-го числа жителей и гостей столицы приглашают на тренинг о профессиональном росте, а 25 декабря в онлайн-формате пройдет встреча о том, как правильно составить резюме, заключил первый замдиректора службы.

Ранее Роман Никитин в беседе с Москвой 24 рассказывал, что специалисты промышленного сектора, IT, оптово-розничной торговли, сферы услуг и транспортно-логистической отрасли стали самыми востребованными на столичном рынке труда в 2023 году.

По его словам, всего в базе на сегодняшний день насчитывается более 450 тысяч вакансий, а на одного кандидата приходится 18 предложений о работе.

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