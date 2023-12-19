На фестивале "Путешествие в Рождество" стартовала новогодняя программа

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. Там для посетителей проводят мастер-классы по фигурному катанию, сказочные ледовые шоу, рождественские квесты и новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, гости фестиваля могут получить подарки от сервисов "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий". Для этого нужно выполнить задания, подготовленные организаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.