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19 декабря, 07:30

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На фестивале "Путешествие в Рождество" стартовала новогодняя программа

На фестивале "Путешествие в Рождество" стартовала новогодняя программа

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает жителей и гостей столицы на новогоднюю программу. Там для посетителей проводят мастер-классы по фигурному катанию, сказочные ледовые шоу, рождественские квесты и новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, гости фестиваля могут получить подарки от сервисов "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий". Для этого нужно выполнить задания, подготовленные организаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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