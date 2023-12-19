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19 декабря, 07:15

Общество

Сервис по поиску работы опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий

Сервис по поиску работы опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий

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Сервис с предложениями о работе опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых профессий. Так, стоматологу в Москве в одной из клиник готовы платить 370 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказалась вакансия инженера-электроника с зарплатой до 300 тысяч. 270 тысяч рублей предлагают за помощь по хозяйству в загородном доме. От 200 тысяч рублей обещают менеджерам по продажам автомобилей и главным бухгалтерам в оптовой компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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