Звезды российского шоу-бизнеса показали, как украсили дома к новому году

Знаменитости активно готовятся к Новому году и украшают свои дома богатым декором. Так, у Ольги Бузовой в оформлении преобладают белый, красный и золотой, а гостиную украшает искусственная ель. Эксперты оценивают праздничное убранство звезды в 300 тысяч рублей.

У Филиппа Киркорова дома разместилось дерево высотой 5 метров, километры гирлянд и множество игрушек ручной работы. По приблизительным подсчетам, такой декор обошелся певцу в 1,5 миллиона рублей.

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