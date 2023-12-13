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13 декабря, 07:45

Шоу-бизнес

Звезды российского шоу-бизнеса показали, как украсили дома к новому году

Звезды российского шоу-бизнеса показали, как украсили дома к новому году

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Знаменитости активно готовятся к Новому году и украшают свои дома богатым декором. Так, у Ольги Бузовой в оформлении преобладают белый, красный и золотой, а гостиную украшает искусственная ель. Эксперты оценивают праздничное убранство звезды в 300 тысяч рублей.

У Филиппа Киркорова дома разместилось дерево высотой 5 метров, километры гирлянд и множество игрушек ручной работы. По приблизительным подсчетам, такой декор обошелся певцу в 1,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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