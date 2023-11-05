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05 ноября, 09:15

Происшествия

Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря

Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря

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Таганский суд Москвы арестовал блогера Аяза Шабутдинова до 16 декабря. Блогера поместили в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания он не жалуется.

Ранее его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и задержали на съемной квартире. В прокуратуре рассказали, что Шабутдинов предлагал людям различные курсы, вебинары и тренинги по созданию бизнеса. С ним заключили договоры 8 человек, суммы сделок колеблются от ста тысяч до почти двух миллионов рублей. Свою вину блогер не признал.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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