Суд Москвы арестовал блогера Шабутдинова до 16 декабря

Таганский суд Москвы арестовал блогера Аяза Шабутдинова до 16 декабря. Блогера поместили в СИЗО-7 в Москве, на условия содержания он не жалуется.

Ранее его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и задержали на съемной квартире. В прокуратуре рассказали, что Шабутдинов предлагал людям различные курсы, вебинары и тренинги по созданию бизнеса. С ним заключили договоры 8 человек, суммы сделок колеблются от ста тысяч до почти двух миллионов рублей. Свою вину блогер не признал.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.