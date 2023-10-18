Муж главы приюта ответил на подозрения в адрес жены по делу о торговле детьми

Фото: Следственный комитет РФ

Муж руководителя женского приюта, которая, предположительно, помогала подозреваемой по уголовному делу о торговле людьми в усыновлении детей, сообщил, что его супругу "оклеветали". Об этом он рассказал RT.

При этом мужчина конкретно не озвучил, в чем заключалась клевета. От дальнейших комментариев муж главы приюта решил отказаться.

Накануне СК возбудил уголовно дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы. Врачи нашли в крови мальчика 2015 года рождения препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

Следствие считает, что у москвички была соучастница. Подозреваемых задержали.

Позже в деле появился третий фигурант – предполагаемая суррогатная мать. По данным прокуратуры, 30-летняя подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года – мальчика. Этих детей 47-летняя женщина по поддельным документам зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

СК РФ задержал вторую подозреваемую по делу о торговле людьми