Сотрудница приюта рассказала об обвиняемой в торговле детьми москвичке

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Сотрудница семейного центра помощи детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям "Патока", руководителем которого является подозреваемая в торговле детьми москвичка, рассказала, что от женщины другие люди получали только добро. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы сейчас собираем подписи, делаем все возможное, чтобы ей помочь. Мы от нее видели только добро", – сообщила она.

По словам сотрудницы центра, женщину было невозможно заподозрить в чем-либо криминальном. Она рассказала, что руководитель всегда всем помогала.

Кроме того, обратила внимание собеседница телеканала, муж подозреваемой был удивлен произошедшим. Сейчас его поддерживают сотрудники центра.

До этого Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о торговле детьми после обнаружения у женщины 15 детей на иждивении. По словам подозреваемой, троих детей для нее родила суррогатная мать.

Позже по делу задержали суррогатную мать. Фигуранткам дела предъявили обвинение по пунктам "а", "б", "з" части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Торговля людьми").



В Москве заподозрили в торговле людьми мать 15 детей