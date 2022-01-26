Задержанный за ограбление вдовы Градского признал вину

Подозреваемый в нападении на вдову Градского полностью признал вину. Об этом заявил его адвокат.

По словам защитника, Умеджон Жабборов раскаивается и готов сотрудничать. Ранее судимого уроженца Таджикистана 1994 года рождения задержали накануне с помощью камер видео наблюдения метро. Двое его подельников скрылись за границей.

16 января банда остановила автомобиль потерпевшей и, угрожая, потребовала вернуться в дом. Оттуда похитили 100 миллионов рублей. Следствие пришло к выводу, что налетчиков, скорее всего, навел их земляк, работавший на участке Градского. По предварительным итогам расследования, другие наследники артиста к ограблению не причастны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.