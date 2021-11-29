Вдову Александра Градского заподозрили в инсценировке ограбления

Вдова народного артиста РФ Александра Градского Марина Коташенко стала жертвой ограбления в Подмосковье. Неизвестные влезли к женщине в автомобиль, заставили привезти в ее загородный особняк и отдать им 100 млн рублей. Сообщается, что правоохранители проверяют разные версии происшествия, в том числе и инсценировку ограбления в попытке спрятать деньги от других наследников покойного артиста.



Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Ограбление на 100 миллионов

Вдову народного артиста РФ Александра Градского Марину Коташенко ограбили в Подмосковье на 100 миллионов рублей 16 января. Женщина в тот же день написала заявление в дежурную часть отдела полиции Наро-Фоминского городского округа. Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое.

Нападение на Коташенко произошло около 13 часов дня на 255-м километре ЦКАД. По словам потерпевшей, в ее Lexus врезался неизвестный на автомобиле Volkswagen.





Татьяна Петрова начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин, угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили проследовать ее к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись.

По версии вдовы артиста, она испугалась и рассказала грабителям, что деньги хранятся в доме на втором этаже под кроватью. После ограбления нападавшие заставили Коташенко отвезти их на машине в Апрелевку. Там грабители пересели в заранее подготовленный белый Mercedes и скрылись.

Полиция пытается вычислить нападавших и ведет их розыск. В свою очередь, в прокуратуре Московской области заявили, что поставили на контроль ход расследования уголовного дела о разбойном нападении на вдову Александра Градского.

В Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского на 100 млн рублей

Подозрения на инсценировку

Полиция не исключает версии об инсценировке ограбления, сообщает сайт "Комсомольской правды". Полицейским показалось странным, что Коташенко долго не обращалась с заявлением о происшествии.

"Сама авария на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятина всего ничего. А из Новоглаголева вообще пешком пройти можно", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Сама Коташенко объясняет паузу с обращением в полицию состоянием шока и угрозами нападавших вернуться, если она обратится к правоохранителям. Правоохранители обратили также внимание, что такую крупную сумму вдова хранила дома, а не в банке.

Также полиция проверяет на причастность к ограблению прислугу особняка. Сообщается, что Градский хранил наличные в квартире в центре столицы. Предполагается, что после смерти мужа Коташенко перевезла крупную сумму денег в подмосковный дом, а прислуга знала об этом. Таким образом, ограбление могло быть совершено по наводке обслуживающего персонала.



Фото: телеграм-канал LiveCorr

Наследство Александра Градского

Стоимость недвижимости певца и композитора Александра Градского доходит до 400 миллионов рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды". Сообщается, что артист владел двумя квартирами в Москве на Тверской и Мосфильмовской улицах. Помимо это, у Градского был особняк площадью почти 1 200 квадратных метров в коттеджном поселке бизнес-класса "Новоглаголево" в 35 километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Именно в нем и произошло ограбление. По оценкам риелторов, стоимость особняка составляет примерно 125 млн рублей. Кроме того, у музыканта осталось около 300 миллионов рублей на банковских счетах. Помимо этого, Градский является автором свыше 200 песен и рок-опер. Правообладатели его интеллектуального наследства претендуют на выплату авторских отчислений за использование его произведений.

У Александра Градского было четыре жены и четверо детей. С первой и второй супругой у певца нет общих детей. От третьей жены у музыканта двое детей – 40-летний сын Даниил и 35-летняя дочь Мария. C Мариной Коташенко, которая младше Градского на 35 лет, у артиста также двое детей – семилетний Александр и трехлетний Иван. Градский жил вместе с Коташенко с 2003 года, однако за месяц до смерти он официально оформил с ней брак в ЗАГСе, сообщает газета "Известия". Наследниками первой очереди являются все четверо детей артиста, а также его последняя супруга Марина Коташенко.

Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. 26 ноября его экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт. В сентябре незадолго до госпитализации Градский перенес COVID-19.