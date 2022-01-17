Уголовное дело возбудили после разбойного нападения на вдову Александра Градского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту разбойного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

По информации ведомства, нападение случилось в Наро-Фоминском городском округе.

"По требованию неустановленных лиц, угрожавших предметом похожим на оружие, женщина отдала нападавшим крупную сумму денежных средств", – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре контролируют ход расследования уголовного дела. В данный момент полицейские устанавливают личности преступников.

О нападении на Марину Коташенко стало известно накануне. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.