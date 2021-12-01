Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в Москве состоялась церемония прощания с исполнителем. Она прошла в театре "Градский Холл".
Почтить память народного артиста РФ пришли глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, временно исполняющий обязанности художественного руководителя "Градский Холла" композитор Алексей Рыбников, певец Лев Лещенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, а также родные и близкие.
Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет. До этого его госпитализировали с инсультом. По некоторым данным, причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.
Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1965 году вместе с Михаилом Турковым он организовал группу "Славяне", а в 1966 году – группу "Скоморохи". За свою карьеру записал более 40 альбомов, а также являлся автором музыки к художественным фильмам.
В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".
Церемония прощания с Александром Градским завершилась в Москве
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