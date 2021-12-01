В Москве началась церемония прощания с Александром Градским

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским началась в театре "Градский Холл" в Москве.

Проводить музыканта в последний путь пришли его коллеги, ученики, актеры театра, а также родные и близкие.

Похоронят Градского на Ваганьковском кладбище.

Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет. Ранее его госпитализировали с инсультом. По некоторым данным, причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".