Стала известна причина смерти Градского – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Причиной смерти певца и композитора Александра Градского стал ишемический инсульт. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

"По нашим данным, 72-летний народный артист лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга", – говорится в сообщении.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

