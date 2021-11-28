Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Градского

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского. Соответствующую публикацию мэр сделал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел из жизни легендарный певец и композитор Александр Градский. На его песнях выросло несколько поколений слушателей, которых покорила незабываемая энергетика его голоса. <...> Искреннее сочувствие родным, близким и всем поклонникам таланта этого замечательного человека", – написал градоначальник.

Он отметил, что Градский был наставником для многих российских музыкантов, а его театр "Градский Холл" был одной и культурных точек притяжения Москвы.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

