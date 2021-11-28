Память Александра Градского могут увековечить в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве могут установить табличку в память о музыканте Александре Градском. Об этом сообщает ТАСС.

"Это огромная утрата. Это боль миллионов людей, поклонников, коллег. Человек, который, конечно, уникален. Внес огромнейший вклад в нашу культуру: в музыкальную культуру, в театральную", – заявил Герасимов.

По словам депутата Мосгордумы, увековечить память певца и композитора должна не только музыка, но и табличка на доме, где он жил. Парламентарий заявил, что соответствующее предложение поддержат.

Известный музыкант Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Александр Градский родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".