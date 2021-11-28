Скончался певец и композитор Александр Градский

Композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни
Российский певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает газета "Известия".
"Российский певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, на 73-м году жизни", – говорится в сообщении.
Уточняется, что он ушел из жизни в ночь с субботы на воскресенье в 2:10. Информацию подтвердили его коллеги, опубликовав пост в его инстаграм-аккаунте.
"Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла эпоха. Ушел человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах", – написано в публикации.
Соболезнования в связи со смертью Александра Градского выразили в шоу "Голос" на Первом канале, где музыкант выступал в роли одного из наставников.
"Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", – написано в инстаграм-аккаунте телепередачи.
В пятницу, 26 ноября, Градского госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. На плохое самочувствие он пожаловался, будучи у себя дома.
Александр Градский родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.
В 1965 году вместе с Михаилом Турковым организовал группу "Славяне", а в 1966 году – группу "Скоморохи". За свою карьеру записал более 40 альбомов, а также являлся автором музыки к художественным фильмам.
В 1999 году Александр Градский получил звание народного артиста России. В последние годы композитор был наставником в шоу "Голос".
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