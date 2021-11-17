Жена Рудинштейна назвала причину его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Кинопродюсера и основателя фестиваля "Кинотавр" Марка Рудинштейна госпитализировали из-за инфаркта. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала его гражданская супруга Наталья.

"Он в сознании, проводится лечение. Он разговаривает, но находится в реанимации, будут наблюдать, была операция", – отметила Наталья.

Она рассказала, что в ближайшие три дня Рудинштейн будет находиться под наблюдением врачей.

Известно, что недавно кинопродюсер перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Ранее сообщалось, что актера Сергея Безрукова выписали из больницы. Артист перенес коронавирус в легкой форме.

