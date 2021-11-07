Экс-солистка группы "Время и Стекло" Дорофеева госпитализирована

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Экс-солистку группы "Время и Стекло" Надю Дорофееву госпитализировали после внезапного ухудшения здоровья, сообщается на странице певицы в Instagram.

В связи с этим концерт, запланированный на 6 ноября, был отменен. На данный момент Дорофеева находится в больнице и проходит обследование. О причинах госпитализации неизвестно.

Ранее сообщалось, что российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией. Он сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, и уже проходит лечение от пневмонии.

