Госпитализирован кинопродюсер Марк Рудинштейн

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кинопродюсер, основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн госпитализирован, сообщили в окружении актера Агентству "Москва".

"Да, подтверждаю, он в больнице, больше ничего сказать не могу", – отметил собеседник агентства.

Недавно Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован с пневмонией. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

