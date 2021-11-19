Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певца Александра Серова выписали из больницы, где он находился с начала октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора артиста Александра Федоркова.

"Выписался, едет домой", – сказал собеседник агентства.

О том, что 67-летний певец был экстренно госпитализирован, стало известно 9 октября. Сообщалось, что Серова доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.

По словам друзей, до этого он уже проходил там лечение, однако его состояние ухудшилось, потребовав более серьезной медицинской помощи.

Серов известен по таким хитам, как "Мадонна", "Я люблю тебя до слез", "Как быть".