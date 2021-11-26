Александр Градский госпитализирован с подозрением на инсульт – СМИ

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Российского певца и композитора Александра Градского госпитализировали в одну из столичных больниц. У него подозревают инсульт, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что на плохое самочувствие Градский пожаловался, находясь у себя дома. Другие подробности не приводятся.

Ранее был госпитализирован кинопродюсер и основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Сообщалось, что у него случился инфаркт.

До этого кинопродюсер перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

