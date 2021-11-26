Александр Градский госпитализирован с подозрением на инсульт – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российского певца и композитора Александра Градского госпитализировали в одну из столичных больниц. У него подозревают инсульт, сообщает газета "Известия".
Уточняется, что на плохое самочувствие Градский пожаловался, находясь у себя дома. Другие подробности не приводятся.
Ранее был госпитализирован кинопродюсер и основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Сообщалось, что у него случился инфаркт.
До этого кинопродюсер перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.