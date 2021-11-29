Композитор Алексей Рыбников стал временным худруком театра "Градский Холл"

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Композитор Алексей Рыбников стал временным художественным руководителем московского театра "Градский Холл". Он заменил на должности народного артиста РФ Александра Градского, возглавлявшего учреждение с момента основания до своей смерти, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Театры с современным вокальным репертуаром – это довольно сложная структура с особыми правилами концертной и гастрольной деятельности. Считаю своим долгом друга подставить плечо коллегам в столь непростой и трагической для нас всех ситуации", – сказал Рыбников.

По словам композитора, Градский был для него другом на протяжении многих лет. Он отметил, что артист "ворвался в музыкальный мир советской эпохи", а его творчество стало настоящим открытием в начале 1970-х годов.

"Конечно, я, как и все, был потрясен внезапным известием о смерти Александра Градского", – сказал Рыбников.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

