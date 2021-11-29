Агутин рассказал о последнем сообщении Градскому

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Российский певец и композитор Леонид Агутин заявил, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Instagram.

"В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление", – сообщил Агутин.

Певец заявил, что по-разному относился к коллеге. Как отметил Агутин, Градский был талантливым, взбалмошным, умным, иногда наивным человеком.

Агутин добавил, что не мог даже предположить о такой внезапной смерти Градского.

"Прощайте, дорогой мой. Пусть земля Вам будет пухом. Я буду помнить", – написал Агутин.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".