10 сезон шоу "Голос" планируют довести до конца в память о Градском

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Первый канал планирует полностью завершить 10 сезон телешоу "Голос" в память об Александре Градском. Об этом говорится в официальной группе шоу в соцсети "ВКонтакте".

"Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". <...> Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче", – говорится в публикации.

Уточняется, что Градский до последних дней продолжал участвовать в съемках программы, несмотря на плохое самочувствие. Часть работ, подготовленных им совместно со своими подопечными по проекту, еще не вышла в эфир.

Решение о том, в каком формате пройдут финальные выпуски шоу, будет принято в ближайшее время.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

