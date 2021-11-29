Память о Градском увековечат в его родном городе Копейске

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Память о певце и композиторе Александре Градском увековечат в его родном городе Копейске Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Решение об этом было принято на еженедельном аппаратном совещании, которое началось с минуты молчания в память о композиторе.

"В понедельник состоялось еженедельное аппаратное совещание, которое провел глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик. Глава дал поручение в кратчайший срок проработать вопрос о том, чтобы увековечить память нашего земляка", – говорится в сообщении.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".

