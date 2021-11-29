Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певца и композитора Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщается на официальном сайте "Градский Холл".

В сообщении утверждается, что гражданская панихида пройдет в театре в среду, 1 декабря, с 10:00 до 12:00.

Церемония захоронения запланирована на 13:30. При этом прощание с артистом состоится в частном формате, на него не будут допущены СМИ.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

Композитор родился в 1949 году в Копейске Челябинской области. Он окончил Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала, а в середине 70-х учился в Московской консерватории по классу композиции.

В 1999 году Градский получил звание народного артиста России. Последние несколько лет певец и композитор был одним из наставников музыкального телешоу "Голос".