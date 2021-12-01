Музей Победы покажет фильм в память об Александре Градском

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Музей Победы 1 декабря покажет в своем онлайн-кинотеатре музыкальный фильм "Романс о влюбленных" в память о певце и композиторе Александре Градском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Картина Андрея Кончаловского, музыку к которой написал Градский, вышла на экраны в 1974 году.
"В "Романсе о влюбленных" блестяще сыграли Елена Коренева, Евгений Киндинов, Ирина Купченко, Иннокентий Смоктуновский, Ия Саввина, Елизавета Солодова. Подтверждением их успеха стала главная награда Карловарского фестиваля "Хрустальный глобус", – говорится в сообщении.
В музее отметили, что Градский, которому на момент создания фильма было 25 лет, не только написал все композиции, но и исполнил партии всех мужских героев, в каждой из которых удивительным образом перевоплощался.
Фильм "Романс о влюбленных" будет доступен к просмотру в режиме онлайн на сайте кинотеатра "Поклонка" 1 декабря.
Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет. Ранее его госпитализировали с инсультом. По некоторым данным, причиной смерти артиста стал инфаркт головного мозга.
Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище 1 декабря
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