Улица в Копейске получила имя Александра Градского

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Копейске Челябинской области назвали улицу в честь певца и композитора Александра Градского. Об этом сообщил глава города Андрей Фалейчик.

"В честь нашего земляка Александра Градского – певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", – приводятся его слова в Instagram администрации Копейска.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

1 декабря народного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.