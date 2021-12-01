Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:00

Улица в Копейске получила имя Александра Градского

утраты культура регионы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Копейске Челябинской области назвали улицу в честь певца и композитора Александра Градского. Об этом сообщил глава города Андрей Фалейчик.

"В честь нашего земляка Александра Градского – певца, музыканта, композитора, который являлся одним из тех людей, без которых нельзя представить российский культурный код, в городе Копейске названа улица", – приводятся его слова в Instagram администрации Копейска.

Александр Градский скончался в возрасте 72 лет в ночь с 27 на 28 ноября. Ранее его госпитализировали с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга.

1 декабря народного артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

"Ой, всё!": Александр Градский

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать