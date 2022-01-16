В Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского на 100 млн рублей

16 января, 23:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Неизвестные напали на вдову Александра Градского Марину Коташенко и похитили у нее около 100 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Вечером в воскресенье в Подмосковье совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Неизвестные похитили у нее порядка 100 млн рублей", – отмечается в сообщении источника.
В настоящее время все детали произошедшего устанавливаются. Коташенко написала заявление в полицию.
Ранее избили и ограбили в центре Москвы актера Анатолия Хропова, известного по роли в сериале "Папины дочки". По данным СМИ, артист спешил на спектакль в одном из столичных кафе, но вскоре перестал выходить на связь. Предполагается, что злоумышленники избили Хропова, а затем отобрали у него деньги, телефон, документы и золотую цепочку. После этого артиста обнаружили возле заведения в Леонтьевском переулке.
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