Прислугу заподозрили в причастности к ограблению вдовы Градского – СМИ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вдова Александра Градского Марина Коташенко перевезла в загородный дом крупную сумму денег, о чем знала прислуга, сообщает "МК".

По данным СМИ, еще при жизни Градский рассказывал, что хранил наличные в квартире в центре столицы. Деньги, по его словам, находились в буфете.

"Градский даже смеялся, что они уже не влезают в буфет и буквально вываливаются оттуда", – говорится в материале.

После смерти Градского Коташенко перевезла наличные в загородный дом. Правоохранители якобы пришли к выводу, что ограбление было совершено по наводке и к нему может быть причастен кто-то из обслуживающего персонала.

О нападении на вдову Градского Марину Коташенко стало известно в воскресенье, 16 января. По информации СМИ, неизвестные похитили у женщины около 100 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Life.ru опубликовал видео с места ограбления. Загородный дом, в котором проживает Коташенко, расположен в деревне Мишуткино Наро-Фоминского района Подмосковья. На кадрах видно, что на месте происшествия работают правоохранительные органы.

