"Московский патруль": полиция задержала злоумышленников, похитивших 3,5 млн рублей

В Подмосковье задержали вероятных сообщников, которые похитили 3,5 миллиона рублей.

По данным следствия, двое мужчин орудовали в Домодедове. Они вносили в аппараты по приему наличности бумажки, похожие на купюры достоинством в 2 тысячи рублей. Банкоматы их принимали, и на счетах злоумышленников оказалась крупная сумма.

Во время обысков в квартирах подозреваемых полицейские изъяли банковские карты, 3 ноутбука, 10 мобильных телефонов, одежду и обувь, которые сообщники использовали для совершения преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.