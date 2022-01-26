Мать пропавшей под Новгородом девочки объяснила происхождение найденных в печи костей

В городе Холме Новгородской области 25 января пропала полуторагодовалая девочка. Вскоре правоохранители нашли фрагменты костей в печи, их отправили на экспертизу. Мать девочки и ее сожителя задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Месяц назад семерых братьев и сестер пропавшей девочки изъяли из семьи. Рассказываем, подробности происшествия и выясняем, почему младенца оставили с матерью.



Страшная находка

Фото: СК РФ

Сообщение о пропаже ребенка поступило правоохранителям вечером 25 января. К поискам девочки подключились волонтеры, которые искали ее в том числе и в лесополосе, расположенной возле города Холма. Они проверяли версию о том, что ребенок вышел из дома, пока родители отвлеклись. Мать девочки рассказала, что оставила ребенка на кровати, а дверь дома не заперла. По ее словам, когда она вернулась, девочка пропала.

Во время обыска в доме в печи обнаружили фрагменты, похожие на человеческие кости. Найденные останки передали на экспертизу. Правоохранители задержали мать ребенка и ее сожителя. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев, выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела. Прокурор области Юрий Немкин взял расследование под личный контроль. Сотрудники ведомства проверят условия жизни и воспитания девочки.

Выводы о том, что кости принадлежат пропавшей девочке, могут быть преждевременными, сообщает региональное издание 53.ru. Мать девочки объяснила, что накануне у семьи умер щенок и что в печи якобы нашли кости домашнего питомца.

Помимо пропавшей девочки, задержанная женщина является матерью еще семерых детей, рассказала детский омбудсмен в Новгородской области Татьяна Ефимова. Однако их изъяли из семьи в декабре 2021 года и поместили в детский дом. Все из-за того, что женщина оставила всех детей с 14-летним сыном на три дня.

По словам Ефимовой, младшую дочку оставили с матерью из-за малого возраста. Детский омбудсмен добавила, что взяла ситуацию на контроль, и пообещала проверить "действия органов и учреждений системы профилактики".

Без смягчающих обстоятельств

Фото: СК РФ

Мать пропавшей девочки могут осудить на срок до 15 лет, если подтвердится, что найденные останки принадлежат ребенку, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш.

В Уголовном кодексе предусмотрена статья об убийстве матерью новорожденного ребенка, которая включает смягчающие обстоятельства, отметила юрист. Речь идет о ситуации, когда у женщины после родов может помутиться рассудок из-за гормональных изменений. К матери девочки из города Холма смягчающие обстоятельства нельзя применить, с момента родов прошло уже слишком много времени, добавила Ярмуш.

Юрист допустила, что женщина не имела умысла на убийство ребенка и он мог погибнуть, потому что за ним не следили.





Мария Ярмуш юрист Даже если она изначально обнаружила своего ребенка мертвым, произошедшее все равно будет считаться убийством. Потому что если она его сожгла и скрыла следы преступления, то есть все основания полагать, что она его бросила живым в печь. Доверять ей нет оснований.

Кроме того, юрист полагает, что органы опеки проявили халатность, когда не изъяли малолетнюю девочку из семьи. Если бы они это сделали, трагедии можно было бы избежать, полагает специалист.

"Никакого возрастного ограничения по изъятию ребенка из семьи, где ему угрожает опасность, Семейный кодекс не содержит. В этой ситуации нужно было ребенка изымать и передавать в детское учреждение. Предполагаю, что маленького ребенка решили не забирать, считая, что мать с малышом справится, если они заберут остальных. Но, конечно, они и представить не могли последствия", – заключила Ярмуш.

Бороться с нищетой

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призвала бороться с нищетой в многодетных семьях после пропажи девочки в городе Холме, сообщает Daily Storm.



Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Надо посмотреть, если семеро детей были изъяты из семьи – причина материальная? Вопрос не к матери, а сначала – к власти. Видели ли чиновники, что семеро детей живут в нищете.

Она добавила, что при пересмотре мер поддержки многодетных семей повторения историй, подобных произошедшей в Новгородской области, удастся избежать.

