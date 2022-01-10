Двенадцатилетний мальчик пропал в Ставрополе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Ставропольском крае разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Отмечается, что ребенок ушел из дома в станице Георгиевской 9 января. Мальчик не выходил на связь с родными.

"До настоящего времени его местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.

Подросток был одет в черные брюки, желтую куртку и вязаную шапку в черно-серую полоску.

Ранее сообщалось, что в Севастополе восьмилетняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.

Спустя некоторое время девочку нашли. К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".

