Двенадцатилетний мальчик пропал в Ставрополе

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Ставропольском крае разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Отмечается, что ребенок ушел из дома в станице Георгиевской 9 января. Мальчик не выходил на связь с родными.
"До настоящего времени его местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.
Подросток был одет в черные брюки, желтую куртку и вязаную шапку в черно-серую полоску.
Ранее сообщалось, что в Севастополе восьмилетняя девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.
Спустя некоторое время девочку нашли. К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".