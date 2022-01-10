Что известно о пропаже и спасении в Казахстане звезды сериала "Интерны"

Во время новогодних праздников в Казахстане пропал звезда сериала "Интерны" Илья Глинников. Актер отправился в отпуск, чтобы покорить пик Талгар, однако 3 января родственники потеряли с ним связь. К счастью, его нашли живым и здоровым в горном лагере в Алма-Ате. Рассказываем, почему он не выходил на связь и как вернулся в Россию.
Пропавший в горах
Актер Илья Глинников еще до Нового года отправился в Казахстан для участия в горной экспедиции. Тургруппа планировала осуществить восхождение на пик Талгар, который находится неподалеку от Алма-Аты. По данным СМИ, 3 января звезда "Интернов" связался с матерью, сообщив, что у них в запасе имеется достаточное количество еды. На следующий день связь с артистом пропала.
Как раз в это время в Казахстане начались массовые акции протеста из-за повышения цен на газ. Во время выступлений происходили частые перебои с сотовой связью и интернетом.
В воскресенье, 9 января, в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алма-Аты сообщили, что актер найден и с его здоровьем все в порядке. Все эти дни он находился в альпинистском лагере.
Утром того же дня актер в составе тургруппы уехал в аэропорт, откуда вылетел вывозным бортом Минобороны РФ в Россию.
"Слава богу, долетели"
Вечером 9 января звезда "Интернов" уже приземлился в Москве. По прилете Глинников в беседе с журналистами назвал свое путешествие незабываемым.
"Слава богу, долетели. У нас радость была, что нас в Оренбург уже повезут, а то, что мы прилетели в Москву, – это уже чудо! Военным – благодарность. Когда увидели наших ребят в аэропорту, стало спокойнее", – заявил он в интервью телеканалу "Звезда".
Актер также рассказал, что эта поездка еще надолго останется в его памяти. По словам Глинникова, когда тургруппа шла на пик Хрищатого (сейчас пик Йошкар-Ола. – Прим. ред.), в это время "кто-то шел на парламент в Казахстане".