Что известно о пропаже и спасении в Казахстане звезды сериала "Интерны"

Во время новогодних праздников в Казахстане пропал звезда сериала "Интерны" Илья Глинников. Актер отправился в отпуск, чтобы покорить пик Талгар, однако 3 января родственники потеряли с ним связь. К счастью, его нашли живым и здоровым в горном лагере в Алма-Ате. Рассказываем, почему он не выходил на связь и как вернулся в Россию.



Пропавший в горах

Актер Илья Глинников еще до Нового года отправился в Казахстан для участия в горной экспедиции. Тургруппа планировала осуществить восхождение на пик Талгар, который находится неподалеку от Алма-Аты. По данным СМИ, 3 января звезда "Интернов" связался с матерью, сообщив, что у них в запасе имеется достаточное количество еды. На следующий день связь с артистом пропала.

Как раз в это время в Казахстане начались массовые акции протеста из-за повышения цен на газ. Во время выступлений происходили частые перебои с сотовой связью и интернетом.

В воскресенье, 9 января, в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алма-Аты сообщили, что актер найден и с его здоровьем все в порядке. Все эти дни он находился в альпинистском лагере.





из сообщения департамента по ЧС Алма-Аты ДЧС Алма-Аты обратился в волонтерскую организацию "Добровольная служба спасения в горах", которые связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, из альпинистского лагеря "Туюк-Су" проводили до высокогорного катка "Медео".

Утром того же дня актер в составе тургруппы уехал в аэропорт, откуда вылетел вывозным бортом Минобороны РФ в Россию.



"Слава богу, долетели"

Вечером 9 января звезда "Интернов" уже приземлился в Москве. По прилете Глинников в беседе с журналистами назвал свое путешествие незабываемым.

"Слава богу, долетели. У нас радость была, что нас в Оренбург уже повезут, а то, что мы прилетели в Москву, – это уже чудо! Военным – благодарность. Когда увидели наших ребят в аэропорту, стало спокойнее", – заявил он в интервью телеканалу "Звезда".





Илья Глинников актер Переживать не пришлось, у нас команда позитивная, все с чувством юмора. Если серьезно смотреть на ситуацию, то смеяться не над чем, а так довольно-таки все легко, супер.

Актер также рассказал, что эта поездка еще надолго останется в его памяти. По словам Глинникова, когда тургруппа шла на пик Хрищатого (сейчас пик Йошкар-Ола. – Прим. ред.), в это время "кто-то шел на парламент в Казахстане".