Пропавшая в Севастополе школьница найдена живой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Севастополе, нашли, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольгу Постнову.
"Найдена, жива", – сказала Постнова.
По словам официального представителя ведомства, более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время.
Накануне девочка ушла из дома в школу и пропала. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело.
Отмечалось, что, по сообщениям очевидцев, школьницу неоднократно видели в районе местного торгового центра.
К поискам ребенка были подключены сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".