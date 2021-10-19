Пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек нашли спящими в подъезде

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Полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края. Детей обнаружили в подъезде одного из жилых домов города.

"В результате девочки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из жилых домов города, где дети ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа", – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

Сообщение о пропаже поступило от мачехи одной из девочек. Полицейские предположили, что девочка могла остаться у подруги, однако позднее выяснилось, что она тоже не ночевала дома.

Ранее сообщалось, что в Вологде установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. Тело школьницы нашли в одной из квартир областного центра 18 октября. По данным следователей, жилье принадлежит женщине 1981 года рождения, которая сейчас находится в медицинском центре в Карелии.

Ребенка искали с полудня 17 октября. Днем ранее около 10 часов утра девочка ушла из дома и не вернулась. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".