Пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек нашли спящими в подъезде

07:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края. Детей обнаружили в подъезде одного из жилых домов города.
"В результате девочки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из жилых домов города, где дети ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства ухода. Сотрудниками ПДН проводится профилактическая работа", – говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.
Сообщение о пропаже поступило от мачехи одной из девочек. Полицейские предположили, что девочка могла остаться у подруги, однако позднее выяснилось, что она тоже не ночевала дома.
Ранее сообщалось, что в Вологде установили подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. Тело школьницы нашли в одной из квартир областного центра 18 октября. По данным следователей, жилье принадлежит женщине 1981 года рождения, которая сейчас находится в медицинском центре в Карелии.
Ребенка искали с полудня 17 октября. Днем ранее около 10 часов утра девочка ушла из дома и не вернулась. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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