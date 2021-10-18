СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве школьницы в Вологде

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В Вологде задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Накануне вечером тело школьницы нашли в одной из квартир областного центра. По данным следователей, жилье принадлежит женщине 1981 года рождения. Ее задержали на территории Карелии.

"Женщина, являясь жительницей областного центра, встретила ребенка на улице города 16 октября 2021 года. Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру, расположенную в переулке Долгом, где совершила ее убийство, после которого скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона", – говорится в сообщении.

Ребенка искали с полудня 17 октября. Днем ранее около 10 часов утра девочка ушла из дома и не вернулась. Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По данным СМИ, поиски начались только на следующий день после пропажи, поскольку мать девочки думала, что та находится у бабушки. Также известно, что семья школьницы состоит на учете как неблагополучная.

Ранее сообщалось, что в Кисилевске Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек. В день исчезновения камеры наблюдения зафиксировали школьниц вместе с 41-летним местным жителем: он купил им конфеты, а затем отправился с ними в сторону гаражей.