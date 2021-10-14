Найдено тело пропавшего под Рязанью подростка

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Найдено тело подростка, пропавшего под Рязанью. Как сообщили в Рязанском межрайонном следственном отделе СУ СК по региону, на нем есть признаки насильственной смерти.

Несовершеннолетний 2006 года рождения, проживавший с семьей в поселке учхоза Стенькино Рязанского района, пропал 8 октября.

"Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего и выяснению обстоятельств исчезновения", – говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы СУ СК по региону, по делу в качестве подозреваемых проходят мужчина и женщина. В настоящее время с задержанными выполняются необходимые следственные действия.

Ранее сотрудники Росгвардии смогли найти четырехлетнего мальчика, который пропал во время прогулки на детской площадке на юго-западе столицы.