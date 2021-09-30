В Липецке пропал семилетний ребенок

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В Липецке ведут поиски пропавшего семилетнего мальчика, который не вернулся домой после уроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МВД.

"Разыскивается учащийся 1-го класса средней (школы. – Прим. ред.) № 14 города Липецка, <...> который 30 сентября в 11:00 по московскому времени ушел из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что за помощью к правоохранителям обратилась мама школьника. К его поискам привлечены полицейские и добровольцы.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края нашли двух девочек, которые считались пропавшими.

