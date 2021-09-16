Пропавших во Владимирской области детей нашли живыми в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники полиции нашли пропавших ранее трех мальчиков из Владимирской области. Дети находились в направлявшемся в Орехово-Зуево Московской области электропоезде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Дети были доставлены в отдел полиции, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Полицейские поблагодарили всех добровольцев и волонтеров, которые оказывали помощь в поисках детей.

Мальчики 8, 11 и 12 лет пропали 14 сентября. Их поисками занимались сотрудники МВД, волонтеры из движения "Лиза Алерт" и местные жители.

По информации местных СМИ, дети часто ездили в Орехово-Зуево для подработки мытьем автомобилей. Последний раз их заметили, когда они возвращались домой на электричке.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейские разыскивают двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске.

