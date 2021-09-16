Пропавших во Владимирской области детей нашли живыми в Подмосковье

18:05
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сотрудники полиции нашли пропавших ранее трех мальчиков из Владимирской области. Дети находились в направлявшемся в Орехово-Зуево Московской области электропоезде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Дети были доставлены в отдел полиции, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Полицейские поблагодарили всех добровольцев и волонтеров, которые оказывали помощь в поисках детей.
Мальчики 8, 11 и 12 лет пропали 14 сентября. Их поисками занимались сотрудники МВД, волонтеры из движения "Лиза Алерт" и местные жители.
По информации местных СМИ, дети часто ездили в Орехово-Зуево для подработки мытьем автомобилей. Последний раз их заметили, когда они возвращались домой на электричке.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейские разыскивают двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: