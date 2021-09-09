Полиция разыскивает двух девочек, которые ушли из дома в Красноярском крае

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В Красноярском крае полицейские разыскивают двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД.

"В настоящее время сотрудниками ОВД инициирована проверка, на поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела, устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что информация о пропаже девочек в Лесосибирске появилась накануне в соцсетях. Родители школьниц заявлений по данному факту не подавали.

Ранее 14-летний ученик кадетского корпуса из Тамбовской области пропал в Москве. 31 августа он прибыл в Тамбов для обучения в кадетском корпусе, однако в этот же день подросток выехал на рейсовом автобусе в Москву.

В настоящий момент о местонахождении подростка ничего не известно. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".