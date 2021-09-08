СК возбудил дело по факту пропажи в Москве 14-летнего ученика кадетского корпуса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14-летний ученик кадетского корпуса из Тамбовской области пропал в Москве. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По имеющейся информации, 31 августа житель Мичуринска Андрей Донских прибыл в Тамбов для обучения в кадетском корпусе. В этот же день в 14:00 подросток выехал на рейсовом автобусе в Москву.

"В районе Царицыно Москвы на остановке общественного транспорта (подросток. – Прим. ред.) вышел из автобуса и ушел в неизвестном направлении", – утверждается в сообщении СК.

В настоящий момент о местонахождении подростка ничего не известно. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в городе Кинешма Ивановской области пропал 10-летний мальчик после того, как вышел погулять во двор. Спустя сутки его нашли в 300 километрах от города – в Москве на Ленинградском вокзале.

Следователи полагают, что увезти ребенка в столицу мог мужчина, с которым его видели последний раз.