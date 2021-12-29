В Севастополе пропала восьмилетняя школьница

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе, возбуждено уголовное дело, говорится на сайте ГСУ СК РФ по Крыму.

"Уголовное дело возбуждено с целью отработки всех версий происшествия следственным путем", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что накануне девочка ушла из дома в школу и пропала. По сообщениям очевидцев, школьницу неоднократно видели в районе местного торгового центра.

К поискам ребенка подключились сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Крым".

В настоящее время специалисты изучают обстановку в семье несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в Липецке пропал семилетний мальчик. После школы ребенок не вернулся домой. Его нашли в другой части города.