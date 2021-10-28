В Петербурге пропали двое детей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге пропали подросток 14 лет и его 10-летняя сестра. Об этом сообщается на странице "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт".

"Пропали Лобанов Роман Константинович, 14 лет, Лобанова Таисия, 10 лет, Санкт-Петербург. С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на девочке было красное пальто и черные штаны, а мальчик был одет в светло-серую куртку, темные джинсы и такого же цвета кроссовки.

Ранее полиция нашла двух 11-летних девочек, пропавших накануне в Дудинке на севере Красноярского края. Детей обнаружили в подъезде одного из жилых домов города.

