СК возбудил уголовное дело после пропажи подростка в Подмосковье

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В Подмосковье возбудили уголовное дело после пропажи 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

О пропаже молодого человека стало известно 30 ноября. Подросток 27 ноября уехал из Ногинска в Богородский городской округ на празднование дня рождения. Вечером того же дня он ушел с праздника. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").

"Следователями, криминалистами и оперативными сотрудниками проводится исчерпывающий комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет организовал проверку после смерти 17-летнего ученика на занятиях в школе в Люберцах. Подросток имел проблемы со здоровьем. При этом в ходе осмотра на теле умершего не было обнаружено никаких телесных повреждений. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

