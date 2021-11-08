В Пермском крае пропали двое школьников

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Два мальчика – 10 и 13 лет – пропали в Пермском крае, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, по данному факту проводится проверка.

"Прокуратура Верещагинского района организовала проверку информации, опубликованной в сети Интернет, в связи с исчезновением двух несовершеннолетних детей", – уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, дети ушли из дома самостоятельно, не сообщив об этом взрослым. К поискам подключены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

В конце октября в Санкт-Петербурге пропали подросток 14 лет и его 10-летняя сестра. Детей начали искать правоохранители.