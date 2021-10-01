В Екатеринбурге нашли пропавших неделю назад школьниц

14:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две школьницы, которые пропали в Екатеринбурге неделю назад, найдены в Челябинске. В другом городе 14-летним девочкам арендовал квартиру подобравший их на дороге мужчина. Об этом сообщает РИА Новости.
Школьницы пропали 23 сентября. Их поиском занимались сотрудники полиции и волонтеры.
Правоохранителям удалось выяснить, что возле свердловского поселка Старопышминск девочки познакомились с мужчиной. Новому знакомому школьницы соврали, что приехали из Ульяновска. Они также рассказали мужчине о якобы плохих отношениях с родственниками. После этого местный житель привез их к себе в комнату в общежитии города Березовского. Там школьницы пробыли до воскресенья.
"Хозяин скромного жилища угощал их чем мог, купил им теплую одежду, сотовый телефон и по их просьбе отвез в Челябинск, где снял для них квартиру по объявлению и дал на некоторое время денег. Затем дважды в сутки с ними созванивался и интересовался, как у них дела", – рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
Школьниц нашли в одном из кафе Челябинска. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в частности, какую роль в истории сыграл житель Березовского. Кроме того, правоохранители установят, подвергались ли девочки каким-либо насильственным действиям.
Ранее сообщалось, что в Липецке пропал семилетний мальчик. После школы ребенок не вернулся домой. Его нашли в другой части города.
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